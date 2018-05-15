На Київщині дитина покінчила самогубством. ВІДЕО
На Київщині дитина покінчила самогубством. ВІДЕО
У самогубстві маленького сина матір звинувачує групи смерті. 12 річного Дьому повішеним вона знайшла у дворі власного будинку. Трагедія сталася у селі Мазінки Київської області. Дем’ян був наймолодшим серед п’яти дітей. Родина і дотепер не може повірити у смерть сина. За хлопцем нічого дивно ніколи не помічали. Подробиці у сюжеті.
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