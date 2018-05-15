Нічна гонитва зі стріляниною: озброєні чоловіки пограбували ювелірну крамницю Херсона. ВІДЕО
Нічна гонитва зі стріляниною: озброєні чоловіки пограбували ювелірну крамницю Херсона. ВІДЕО
Нічна гонитва зі стріляниною! Ні, це не голлівудський фільм зі спецефектами, а пограбування ювелірної крамниці у Херсоні. Як з’ясувалось, до місцевого торгового центру, де власне і розташована крамниця, зухвало увірвалися кілька парубків.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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