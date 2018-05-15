Пропаганда чи ні – у суспільстві по-різному оцінюють марші та акції ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО

Петиція щодо захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї таки набрала понад 25 000 необхідних голосів. Тож наразі збір підписів завершено, а ініціатива перебуває на розгляді Президента України Петра Порошенка. Нагадаємо, цією петицією прихильники традиційної сім’ї виступають проти, як вони стверджують, пропаганди гомосексуалізму. Люди не хочуть аби їм чи їхнім дітям розповідали, що бути геєм чи лесбійскою – це нормально. Що це не психічне відхилення, а саме норма. Аби показати свою незгоду із цим українці об’єдналися не лише в мережі для підписів, а й вийшли на акції протесту. Більше у сюжеті.