На Львівщині міський голова відмовляється їсти. ВІДЕО

Протест у Львівській області оголосив мер! Голова міста Золочів облаштував свій робочий кабінет просто неба! Чиновник проти самобуду у центрі міста, який, за його словами, розширюється на пішохідну зону! А поліція та працівники департаменту будівельної інспекції бездіють.

І не лише це в огляді…

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