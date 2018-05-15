На Львівщині міський голова відмовляється їсти. ВІДЕО
На Львівщині міський голова відмовляється їсти. ВІДЕО
Протест у Львівській області оголосив мер! Голова міста Золочів облаштував свій робочий кабінет просто неба! Чиновник проти самобуду у центрі міста, який, за його словами, розширюється на пішохідну зону! А поліція та працівники департаменту будівельної інспекції бездіють.
І не лише це в огляді…
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