В Одесі водій-герой врятував жінку з дитиною. ВІДЕО

Пішохідний перехід, горить зелений сигнал світлофора для пішоходів. Автомобілі зупиняються, тим часом мама з коляскою переходить дорогу. Та раптом стає зрозуміло, що зупинились не всі машини. Продовжує рух водій на КамАЗі. У машини відмовили гальма. КамАЗ летить просто в жінку з дитиною…ще кілька секунд і сталося б непоправне, але раптом водій на Hyundai підставляє під удар власну автівку.

Не тільки це…також в огляді Надія є дивіться про таке….

У Луцьку люди від вогню врятували чоловіка

На Одещині небайдужі затримали грабіжника