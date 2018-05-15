В Одесі водій-герой врятував жінку з дитиною. ВІДЕО
В Одесі водій-герой врятував жінку з дитиною. ВІДЕО
Пішохідний перехід, горить зелений сигнал світлофора для пішоходів. Автомобілі зупиняються, тим часом мама з коляскою переходить дорогу. Та раптом стає зрозуміло, що зупинились не всі машини. Продовжує рух водій на КамАЗі. У машини відмовили гальма. КамАЗ летить просто в жінку з дитиною…ще кілька секунд і сталося б непоправне, але раптом водій на Hyundai підставляє під удар власну автівку.
Не тільки це…також в огляді Надія є дивіться про таке….
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