У Києві затримали викрадачів бізнесмена. ВІДЕО
У Києві затримали викрадачів бізнесмена. ВІДЕО
Викрали та вимагали гроші! До столичних правоохоронців звернулась жителька Івано-Франківська. Тремтячим голосом розповіла, її чоловіка викрали. Повернути заручника можуть, але лишень за однієї умови – в обмін на викуп.
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