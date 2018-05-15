Вбивства, тортури, зґвалтування – що сепаратисти та військові РФ вчиняють в ОРДЛО. ВІДЕО

Вбивства, тортури, зґвалтування – що сепаратисти та військові РФ вчиняють в ОРДЛО. ВІДЕО

23:15 15.05.2018

Справедливе покарання для сепаратистів та російських окупантів. Доки на Сході триває збройне протистояння, громадські активісти продовжують збирати докази злочинів бойовиків та, власне, підрозділів збройних сил Російської Федерації. Зокрема, наразі 138 людей, які побували у полоні в Донецьку, Сніжному, Горлівці та Чистяковому, дали свідчення за період 2014-2015 років. Більше у сюжеті.

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Вбивства, тортури, зґвалтування – що сепаратисти та військові РФ вчиняють в ОРДЛО. ВІДЕО
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