ФСБ спробувала викрасти росіянина з України. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
ФСБ спробувала викрасти росіянина з України. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
ФСБ спробувала викрасти росіянина з України. Мова про чоловіка, який у 2014 році переїхав жити до нашої країни на знак незгоди з політикою Кремля. У Службі безпеки повідомили, що про плани російських спецслужб дізналися заздалегідь і стали на заваді. ФСБ начебто найняла кілька жителів Харківської області з кримінальним минулим. Очолив банду колишній український міліціонер. Вони мали силою перевезти чоловіка до Російської Федерації.
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