Неподалік від Ірпеня сталася смертельна ДТП. ВІДЕО

Неподалік від Ірпеня сталася смертельна ДТП. ВІДЕО

06:45 16.05.2018

Ця трагічна аварія сталася неподалік Ірпеня на Київщині. Тут лоб у лоб зіштовхнувся мікроавтобус Рено і легковик ВАЗ.

Оператор – М.Шинкар

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