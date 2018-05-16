Неподалік від Ірпеня сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
Неподалік від Ірпеня сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
Ця трагічна аварія сталася неподалік Ірпеня на Київщині. Тут лоб у лоб зіштовхнувся мікроавтобус Рено і легковик ВАЗ.
Оператор – М.Шинкар
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