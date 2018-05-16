Одеситка закопала тіло свого товариша. ВІДЕО
Одеситка закопала тіло свого товариша. ВІДЕО
Поліцейські розкрили моторошне вбивство в Одесі. Жінка рік тому вбила свого товариша і закопала його тіло. Рештки знайшли тільки зараз. Подробиці у сюжеті.
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