На Одещині у підвалі знайшли тіло чоловіка, який помер тиждень тому. ВІДЕО

На Одещині один із місцевих жителів знайшов у підвалі недобудови бездиханне тіло чоловіка. Сталося все поблизу селища Олександрівка. Хто ж забив чоловіка до смерті? Його ж товариш! Чоловік, з яким вони разом жили у вагончику, розташованому неподалік недобудови, але не сам.