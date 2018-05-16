На Одещині у підвалі знайшли тіло чоловіка, який помер тиждень тому. ВІДЕО
На Одещині у підвалі знайшли тіло чоловіка, який помер тиждень тому. ВІДЕО
На Одещині один із місцевих жителів знайшов у підвалі недобудови бездиханне тіло чоловіка. Сталося все поблизу селища Олександрівка. Хто ж забив чоловіка до смерті? Його ж товариш! Чоловік, з яким вони разом жили у вагончику, розташованому неподалік недобудови, але не сам.
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