На Сумщині патрульні знайшли у зупиненому авто зброю та наркотики. ВІДЕО
На Сумщині патрульні знайшли у зупиненому авто зброю та наркотики. ВІДЕО
Опівночі, на проспекті Михайла Лушпи, поліцейські зупинили автомобіль Fiat Doblo, водій якого рухався з порушенням ПДР.
Під час перевірки документів, поліцейські помітили, що водій має ознаки наркотичного сп’яніння.
У присутності 2 свідків, чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Надалі, під час складання адміністративних матеріалів за ст. 130 (відмова від проходження освідування на стан сп’яніння, водієм, який керує транспортним засобом з ознаками сп’яніння) КУпАП, охоронці порядку помітили, що один із трьох пасажирів авто дуже нервує та намагається залити місце події.
Патрульні провели відносно нього поверхневу перевірку та виявили згортки з насінням, схожим на насіння коноплі, пристрій для вживання наркотичної речовини з характерним нашаруванням, згорток із речовиною, схожою на наркотичну та пакетик із порошкоподібною речовиною невідомого походження.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Далі, під час огляду автомобіля був виявлений предмет, схожий на пістолет, 3 набої, 27 поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною та 3 пакетики з речовиною, схожою на канабіс.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (відмова від проходження освідування на стан сп’яніння, водієм, який керує транспортним засобом з ознаками сп’яніння) КУпАП, слідчий вилучив знайдені предмети. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сумської області
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