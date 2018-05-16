Під Києвом масштабна аварія паралізувала дорогу до столиці. ВІДЕО

Масштабна аварія, яка паралізувала дорогу під Києвом. Зіткнення трапилось зранку на трасі Київ - Гостомель. Кермувальник «Renault» виїхав на зустрічну смугу,

тим самим спровокував серйозну автопригоду – протаранив щонайменше чотири автівки. А все тому, що водій був під наркотиками!

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