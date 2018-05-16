Під Києвом масштабна аварія паралізувала дорогу до столиці. ВІДЕО
Під Києвом масштабна аварія паралізувала дорогу до столиці. ВІДЕО
Масштабна аварія, яка паралізувала дорогу під Києвом. Зіткнення трапилось зранку на трасі Київ - Гостомель. Кермувальник «Renault» виїхав на зустрічну смугу,
тим самим спровокував серйозну автопригоду – протаранив щонайменше чотири автівки. А все тому, що водій був під наркотиками!
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