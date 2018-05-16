У Дарницькому районі Києва сталася масштабна сутичка через будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО
У Дарницькому районі Києва сталася масштабна сутичка через будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО
Місцеві жителі стверджують – замість житлового комплексу тут має бути еко-парк. Тому найактивніші із них стали виходити на протести. У відповідь забудовник нібито найняв додаткову охорону. Днями між охоронцями та протестувальниками відбувся конфлікт. На це різко відреагували представники Національного корпусу.
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