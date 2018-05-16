У Луцьку дитина років трьох за кермом машини збила людину. ВІДЕО
У Луцьку дитина років трьох за кермом машини збила людину. ВІДЕО
У Луцьку машина поїхала сама. Автівка позносила все на своєму шляху: і дерева, і навіть людей. Люди кинулись зупиняти некеровану машину. Один із перехожих відкрив дверцята водія і отетерів – машина, виявляється рушила зовсім не сама. За кермом іномарки сидів хлопчик років 3-ох. Як малий потрапив за кермо, як йому вдалось завести машину та рушити? Де його батьки, і головне, чому залишили дитину саму в автівці?
Не тільки це…..також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….
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