Валерія Лутковська розповіла, чим пишається на посаді Омбудсмена. ВІДЕО

Уже два місяці в Україні працює новий Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова. Про її професійність і ефективність роботи говорити, звісно, рано, а от її попередниця Валерія Лутковська обіймала цю посаду 6 років. Тож актуальне питання: «Чи вдалося екс-Омбудсману виконати свою роль, а саме захищати права людей?» Про це дивіться у випуску «Актуально».