В Одесі на хабарництві «погоріли» працівники музею. ВІДЕО

В Одесі працівники СБУ викрили у хабарництві, не повірите – керівництво «Одеського літературного музею». Він перебуває під Управлінням культури, національностей, релігій та охорони об’єктів спадщини обласної держадміністрації. За гарну винагороду ці експерти-книгознавці робили липові висновки, де занижували цінність книги, аби її тільки можна було вивезти закордон. Ну, а там уже українське надбання за гарні гроші перекочовувало до приватних колекцій. Більше дивіться у огляді.

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