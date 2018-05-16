В Одесі на хабарництві «погоріли» працівники музею. ВІДЕО
В Одесі на хабарництві «погоріли» працівники музею. ВІДЕО
В Одесі працівники СБУ викрили у хабарництві, не повірите – керівництво «Одеського літературного музею». Він перебуває під Управлінням культури, національностей, релігій та охорони об’єктів спадщини обласної держадміністрації. За гарну винагороду ці експерти-книгознавці робили липові висновки, де занижували цінність книги, аби її тільки можна було вивезти закордон. Ну, а там уже українське надбання за гарні гроші перекочовувало до приватних колекцій. Більше дивіться у огляді.
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