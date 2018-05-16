Кривдник журналістки «Магнолії-ТВ» знову проігнорував суд у Києві. ВІДЕО

Не з’явився обвинувачений. У Печерському районному суді Києва втретє відклали засідання за фактом нападу на репортерку «Магнолії-ТВ». Суд перенесли попри те, що адвокат потерпілої, наполягав на проведенні засідання без обвинуваченого Андрія Головача. Подробиці у сюжеті.