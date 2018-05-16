На Київщині викрили рекетирів-правоохоронців. ВІДЕО
На Київщині викрили рекетирів-правоохоронців. ВІДЕО
Рекет, про який вже давно не чцли! На Київщині викрили банду до якої входили правоохоронці. Чоловіки вимагали гроші, відбирали майно, серед білого дня викрадали людей, катували, знущалися.
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