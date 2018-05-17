У ВР проголосували проти обов’язкової медичної експертизи після смерті. ВІДЕО

У Верховній Раді хочуть скасувати деякі зміни до Кримінально процесуального кодексу. Народні депутати в першому читанні проголосували за скасування обов’язкової медичної експертизи після смерті. 15 березня запрацювали так звані правки Лозового. За новим КПК змінилися правила проведення медичної експертизи: її призначав не слідчий поліцейський, а слідчий суддя. Таким чином депутати хотіли поставити під контроль призначення судово-медичних експертиз. Особливо, що стосується корупційних та економічних злочинів. Натомість зміни в КПК призвели до жахливої ситуації в судовій системі.