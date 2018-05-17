Український політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування. ВІДЕО
Український політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування. ВІДЕО
Український політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування! Кримчанин відмовився від їжі до тих пір, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Про це йдеться у листі незаконно засудженого режисера.
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