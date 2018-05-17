На Київщині працівники КОРДу затримали спортсменів-грабіжників. ВІДЕО

На Київщині затримали 5-ох грабіжників. І ось, що цікаво, всі зловмисники спортсмени. Всі або раніше професійно займалися спортом, або й досі тренуються. Серед затриманих боєць змішаних єдиноборств. До того ж має міжнародні титули.