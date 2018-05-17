У Дніпрі під час ДТП розбився легковик, водій загинув. ВІДЕО

Справжня трагедія сталась у Дніпрі. В жахливій аварії загинув водій. Була десь 5 ранку, коли водій на ВАЗ їхав вулицею Набережно Заводською в сторону житлового масиву Червоний камінь. Їхав на чималій швидкості, аж раптом втратив контроль над машиною.