У Дніпрі під час ДТП розбився легковик, водій загинув. ВІДЕО
У Дніпрі під час ДТП розбився легковик, водій загинув. ВІДЕО
Справжня трагедія сталась у Дніпрі. В жахливій аварії загинув водій. Була десь 5 ранку, коли водій на ВАЗ їхав вулицею Набережно Заводською в сторону житлового масиву Червоний камінь. Їхав на чималій швидкості, аж раптом втратив контроль над машиною.
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