Запорізькі оперативники затримали серійного кривдника неповнолітніх. ВІДЕО

Запорізькі оперативники затримали серійного кривдника неповнолітніх. ВІДЕО

14:20 17.05.2018

Співробітники карного розшуку затримали місцевого мешканця, який відбирав мобільні телефони у неповнолітніх. Доведена його причетність до восьми аналогічних злочинів. Зловмисника заарештовано.

Протягом квітня-травня до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надходили аналогічні заяви про злочин, скоєний стосовно неповнолітніх дітей. Невідомий чоловік підбігав до потерпілих в той час, коли вони розмовляли по телефону, відбирав засіб зв’язку та тікав. У всіх випадках потерпілі надавали аналогічні прикмети зловмисника.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку затримали раніше не засудженого місцевого мешканця 1994 року народження. Стосовно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час вже доведена причетність затриманого до восьми аналогічних злочинів. Його продовжують перевіряти на причетність до скоєння кримінальних правопорушень на території міста Запоріжжя та Запорізької області.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознакам ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Запорізькі оперативники затримали серійного кривдника неповнолітніх. ВІДЕО
Запорізькі оперативники затримали серійного кривдника неповнолітніх. ВІДЕО
17.05.2018 | 14:20
У Києві водій потрапив в серйозну ДТП через свого кота. ВІДЕО
У Києві водій потрапив в серйозну ДТП через свого кота. ВІДЕО
17.05.2018 | 07:20
На Київщині працівники КОРДу затримали спортсменів-грабіжників. ВІДЕО
На Київщині працівники КОРДу затримали спортсменів-грабіжників. ВІДЕО
17.05.2018 | 07:00
Український політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування. ВІДЕО
Український політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування. ВІДЕО
17.05.2018 | 06:45
У Дніпрі під час ДТП розбився легковик, водій загинув. ВІДЕО
17.05.2018 | 06:30
У ВР проголосували проти обов’язкової медичної експертизи після смерті. ВІДЕО
17.05.2018 | 06:16
На Київщині викрили рекетирів-правоохоронців. ВІДЕО
На Київщині викрили рекетирів-правоохоронців. ВІДЕО
16.05.2018 | 23:15
Кривдник журналістки «Магнолії-ТВ» знову проігнорував суд у Києві. ВІДЕО
Кривдник журналістки «Магнолії-ТВ» знову проігнорував суд у Києві. ВІДЕО
16.05.2018 | 22:45
В Одесі на хабарництві «погоріли» працівники музею. ВІДЕО
В Одесі на хабарництві «погоріли» працівники музею. ВІДЕО
16.05.2018 | 22:15
Валерія Лутковська розповіла, чим пишається на посаді Омбудсмена. ВІДЕО
Валерія Лутковська розповіла, чим пишається на посаді Омбудсмена. ВІДЕО
16.05.2018 | 21:45
Близько 30 кримінальних авторитетів досі розгулюють містами України. ВІДЕО
Близько 30 кримінальних авторитетів досі розгулюють містами України. ВІДЕО
16.05.2018 | 21:15
У Луцьку дитина років трьох за кермом машини збила людину. ВІДЕО
У Луцьку дитина років трьох за кермом машини збила людину. ВІДЕО
16.05.2018 | 20:45
У Дарницькому районі Києва сталася масштабна сутичка через будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО
У Дарницькому районі Києва сталася масштабна сутичка через будівництва багатоповерхівки. ВІДЕО
16.05.2018 | 20:15
Під Києвом масштабна аварія паралізувала дорогу до столиці. ВІДЕО
Під Києвом масштабна аварія паралізувала дорогу до столиці. ВІДЕО
16.05.2018 | 19:53
На Сумщині патрульні знайшли у зупиненому авто зброю та наркотики. ВІДЕО
На Сумщині патрульні знайшли у зупиненому авто зброю та наркотики. ВІДЕО
16.05.2018 | 11:41
Одеситка закопала тіло свого товариша. ВІДЕО
Одеситка закопала тіло свого товариша. ВІДЕО
16.05.2018 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.