Запорізькі оперативники затримали серійного кривдника неповнолітніх. ВІДЕО

Співробітники карного розшуку затримали місцевого мешканця, який відбирав мобільні телефони у неповнолітніх. Доведена його причетність до восьми аналогічних злочинів. Зловмисника заарештовано.

Протягом квітня-травня до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надходили аналогічні заяви про злочин, скоєний стосовно неповнолітніх дітей. Невідомий чоловік підбігав до потерпілих в той час, коли вони розмовляли по телефону, відбирав засіб зв’язку та тікав. У всіх випадках потерпілі надавали аналогічні прикмети зловмисника.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку затримали раніше не засудженого місцевого мешканця 1994 року народження. Стосовно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час вже доведена причетність затриманого до восьми аналогічних злочинів. Його продовжують перевіряти на причетність до скоєння кримінальних правопорушень на території міста Запоріжжя та Запорізької області.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознакам ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області