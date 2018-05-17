Поліція розшукує небезпечних зловмисників. ВІДЕО
Поліція розшукує небезпечних зловмисників. ВІДЕО
Ще 20 розбійних нападів можуть бути на совісті п’ятьох людей! Поліція досі розшукує небезпечних зловмисників. У Херсоні розбійники пограбували ювелірний магазин.
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