Поліція розшукує небезпечних зловмисників. ВІДЕО

Поліція розшукує небезпечних зловмисників. ВІДЕО

20:10 17.05.2018

Ще 20 розбійних нападів можуть бути на совісті п’ятьох людей! Поліція досі розшукує небезпечних зловмисників. У Херсоні розбійники пограбували ювелірний магазин.

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