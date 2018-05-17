ГПУ закінчила слідство щодо трагічної перестрілки у Княжичах. ВІДЕО

Кривава перестрілка правоохоронців у Княжичах Київської області. Генеральна прокуратура завершила слідство. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, у справі п’ятеро підозрюваних. Зокрема, начальник управління карного розшуку поліції Києва, заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління, інспектор КОРДУ та начальник управління і відділу оперативної служби поліції столиці.