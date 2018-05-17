У Запоріжжі чоловік кинув петарду в учасників ЛГБТ-акції. ВІДЕО

У центрі Запоріжжя чоловік кинув у натовп петарду. Зухвалець цілився в людей спеціально. Мовляв, був обурений запорізькою акцією. Радужний флешмоб організували на підтримку ЛГБТ-спільноти. Без постраждалих на жаль не обійшлось…

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