У Запоріжжі чоловік кинув петарду в учасників ЛГБТ-акції. ВІДЕО
У Запоріжжі чоловік кинув петарду в учасників ЛГБТ-акції. ВІДЕО
У центрі Запоріжжя чоловік кинув у натовп петарду. Зухвалець цілився в людей спеціально. Мовляв, був обурений запорізькою акцією. Радужний флешмоб організували на підтримку ЛГБТ-спільноти. Без постраждалих на жаль не обійшлось…
Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…
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