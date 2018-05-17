Водій автівки на єврономерах хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
Водій автівки на єврономерах хотів втекти з місця ДТП. ВІДЕО
Все сталося у Львові на вулиці Стрийській, там зіштовхнулися Шкода та Лексус. Під час оформлення ДТП агресивний водій Шкоди поранив патрульну яка заважала йому покинути місце аварії. Він штрикнув її у живіт. Що цікаво, втекти він намагався і до приїзду правоохоронців.
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