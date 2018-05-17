За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО
У Верховній Раді таки ухвалили закон про трансплантологію. Закон запроваджує добровільну згоду на вилучення органів після смерті людини. Тобто вилучити органи в людини після смерті можна тільки, якщо вона за життя дала на це згоду. За законопроект проголосували 255 депутатів, також його підтримала Рада Церков. У Верховні Раді кажуть, закон змінить ситуацію з розвитком медицини в Україні, та що найголовніше – врятує тисячі життів.
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