За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО

У Верховній Раді таки ухвалили закон про трансплантологію. Закон запроваджує добровільну згоду на вилучення органів після смерті людини. Тобто вилучити органи в людини після смерті можна тільки, якщо вона за життя дала на це згоду. За законопроект проголосували 255 депутатів, також його підтримала Рада Церков. У Верховні Раді кажуть, закон змінить ситуацію з розвитком медицини в Україні, та що найголовніше – врятує тисячі життів.