УЄФА засудив Україну за скандальні фото дочки Павелка з кубком Ліги чемпіонів. ВІДЕО
УЄФА засудив Україну за скандальні фото дочки Павелка з кубком Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Соціальні мережі просто вибухнули дописами-обурення. Приводом стали фотографії на яких дівчинка у машині обіймає і цілує трофейний кубок Ліги Чемпіонів.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
Прокуратура і поліція відреагувала на знущання над нетверезим чоловіком у Сумах…
У Галицькому природному парку прокоментували пост про смерть медведя.
|
17.05.2018 | 22:45
|
17.05.2018 | 22:15
|
17.05.2018 | 21:45
|
17.05.2018 | 21:15
|
17.05.2018 | 20:45
|
17.05.2018 | 20:20
|
17.05.2018 | 20:10
|
17.05.2018 | 14:20
|
17.05.2018 | 07:20
|
17.05.2018 | 07:00
|
17.05.2018 | 06:45
|
17.05.2018 | 06:30
|
17.05.2018 | 06:16
|
16.05.2018 | 23:15
|
16.05.2018 | 22:45
|
16.05.2018 | 22:15
-
- 1 з 1023
- ››