УЄФА засудив Україну за скандальні фото дочки Павелка з кубком Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Соціальні мережі просто вибухнули дописами-обурення. Приводом стали фотографії на яких дівчинка у машині обіймає і цілує трофейний кубок Ліги Чемпіонів.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

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