На Донеччині мер Добропілля сам собі «закривав» прогули. ВІДЕО

На Донеччині мер Добропілля сам собі «закривав» прогули. ВІДЕО

22:45 17.05.2018

Мер, якого люди обрали собі в якості захисника їхніх інтересів, днями не з’являвся на роботі. А все тому, що поїхав відпочивати. І не абикуди, а до окупованого Криму. Під промінчиками тамтешнього сонечка йому, певно, і прийшла геніальна ідея – прикрити свої прогули, сфальсифікувавши документи. Більше того, Андрій Аксьонов подав їх до міської ради і йому виплатили бюджетні кошти за всі нібито законні прогули. Більше у огляді.

Також у випуску «Слуги народу»:

У Луцьку чиновник заявив, що перевізники можуть не брати до маршруток матерів із дитячими візками.

На Львівщині мера міста Сколе звинуватили у антисемітизмі.

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