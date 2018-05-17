На Донеччині мер Добропілля сам собі «закривав» прогули. ВІДЕО
На Донеччині мер Добропілля сам собі «закривав» прогули. ВІДЕО
Мер, якого люди обрали собі в якості захисника їхніх інтересів, днями не з’являвся на роботі. А все тому, що поїхав відпочивати. І не абикуди, а до окупованого Криму. Під промінчиками тамтешнього сонечка йому, певно, і прийшла геніальна ідея – прикрити свої прогули, сфальсифікувавши документи. Більше того, Андрій Аксьонов подав їх до міської ради і йому виплатили бюджетні кошти за всі нібито законні прогули. Більше у огляді.
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