Полісмени разом із активістами борються із порушниками на дорогах. ВІДЕО
Полісмени разом із активістами борються із порушниками на дорогах. ВІДЕО
І правоохоронці, і учасники акції, помічають, рейди активістів є свого роду попередженням: дехто з нетверезих відвідувачів клубу, просто побачивши їх біля закладу, викликає таксі, а не сідає за кермо.
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