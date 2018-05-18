У Києві зіштовхнулися дві маршрутки, імовірно у водія стався інсульт. ВІДЕО
У Києві зіштовхнулися дві маршрутки, імовірно у водія стався інсульт. ВІДЕО
У Києві на Повітрофлоцьокму проспекті сталося зіткнення двох маршрутних автобусів. За попередньою версією у водія стався інсульт.
|
18.05.2018 | 08:20
|
18.05.2018 | 08:00
|
18.05.2018 | 07:40
|
18.05.2018 | 07:20
|
18.05.2018 | 07:00
|
18.05.2018 | 06:45
|
18.05.2018 | 06:30
|
17.05.2018 | 23:15
|
17.05.2018 | 22:45
|
17.05.2018 | 22:15
|
17.05.2018 | 21:45
|
17.05.2018 | 21:15
|
17.05.2018 | 20:45
|
17.05.2018 | 20:20
|
17.05.2018 | 20:10
|
17.05.2018 | 14:20
-
- 1 з 1023
- ››