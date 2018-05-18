В Івано-Франківську продавали плакат з «російським» Кримом. ВІДЕО
В Івано-Франківську продавали плакат з «російським» Кримом. ВІДЕО
У Івано-Франківську продавали календарі до Чемпіонату світу з футболу 2018 – нічого б особливого! Але на зображеній карті Крим був позначений як частина Росії. Це помітили активісти громадських організацій у відділені «Укрпошти». Календарі надрукувало нібито Тернопільське підприємство – от що найбільше обурило активістів…Вони викликали поліцію, а також працівників Служби безпеки, які, власне вже розпочали розслідування.
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