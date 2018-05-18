Омбудсман відреагувала на затримання призовників у хостелі. ВІДЕО

Прямісінько із ліжка в хостелі до війська. Днями у Києві групу хлопців примусово забрали до військкомату. Невідомі у супроводі працівника МВС зранку ввірвалися до хостелу «Гавана» і почали перевіряти документи у хлопців призивного віку. Опісля вісьмох чоловіків вони забрали із собою. Понад добу ті були під наглядом, їх змусили пройти медогляд… На такі дії правоохоронців вже відреагували в офісі Уповноваженого Верховної ради з прав людини. Більше у сюжеті.