Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО
Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО
Вже наступного дня у провулку Боровому з’явилися екскаватори. Відкачували воду із ями. Ремонтували трубу. Комунальники жодних прогнозів не дають, втім, місцеві жителі сподіваються, що весь цей жах вже підвечір скінчиться.
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