Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО

Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО

07:40 18.05.2018

Вже наступного дня у провулку Боровому з’явилися  екскаватори. Відкачували воду із ями. Ремонтували трубу. Комунальники жодних прогнозів не дають, втім, місцеві жителі сподіваються, що весь цей жах вже підвечір скінчиться.

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