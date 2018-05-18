Київська вулиця на тиждень перетворилася на пустелю. ВІДЕО

Вже наступного дня у провулку Боровому з’явилися екскаватори. Відкачували воду із ями. Ремонтували трубу. Комунальники жодних прогнозів не дають, втім, місцеві жителі сподіваються, що весь цей жах вже підвечір скінчиться.