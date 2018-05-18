У столиці квартирні крадії протаранили поліцейський автомобіль. ВІДЕО
У столиці квартирні крадії протаранили поліцейський автомобіль. ВІДЕО
У столиці одягли кайданки на квартирних крадіїв! Лише за один день «домушники» встигли погосподарювати у п’яти оселях. Та під час чергової квартирної крадіжки в одному з київських будинків вони попалися, бо ж вже перебували на мушці у копів.
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