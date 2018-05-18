У Києві під час побачення чоловік обікрав львів’янку. ВІДЕО

Листування через мережу Інтернет – явище не лише масове, а й повсякденне. Складається враження, що відтепер тривалість відносин вимірюється не пудом солі, а мегабайтами електронних повідомлень. Щире кохання у Інтернеті спробувала знайти і львів’янка, яка переїхала до столиці. Та, як виявилось, довірлива дівчина потрапила на гачок!