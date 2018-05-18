У Сумах поліцейські зупинили водія з купою наркотиків та пістолетом. ВІДЕО
У Сумах поліцейські зупинили водія з купою наркотиків та пістолетом. ВІДЕО
30 поліетиленових пакетиків з наркотиками було в машині цього водія та марихуана. А ще пістолет. Проходити огляд на стан сп’яніння хоч і при свідках чоловік відмовився. Перевіривши автівку, правоохоронці водія звісно затримали. А машину відправили на штрафмайданчик.
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