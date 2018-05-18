Чоловік з іграшковим пістолетом пограбував одну з фінустанов Одеси. ВІДЕО

у Одесі чоловік із іграшковим пістолетом напав та пограбував одну з фінустанов. О 8 годині ранку у сонцезахисних окулярах та медичній масці до банку увірвався чоловік, в руках тримав пістолет. Зловмисник почав погрожувати жінці, аби та віддала всі гроші з сейфа.