У Кривому Розі на потужну порностудію працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
У Кривому Розі на потужну порностудію працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
Матеріали кримінального провадження передані до суду з обвинувальним актом, за додатковою кваліфікуючою ознакою - вчинення злочину організованою групою.
Нагадуємо, що понад 30 жительок Кривого Рогу, серед яких – 3 неповнолітні, були втягнуті в онлайн-проституцію. Кожна з них щомісячно заробляла понад 1 тис. доларів. Більшу частину прибутку отримували власники незаконного бізнесу.
Діяльність організованої злочинної групи документувалася з квітня 2017 року. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області разом зі слідством та прокуратурою провели понад 10 санкціонованих обшуків в орендованих та облаштованих під порнографічні веб-студії квартирах, а також за місцями мешкання фігурантів.
Загалом, в ході обшуків вилучено 35 одиниць комп’ютерної техніки, 30 веб-камер, марихуану та інші речові докази.
За даними фактами було відкрито 19 кримінальних проваджень, за ознаками складу злочину, передбачених статтями 149, 301, 302, 309 Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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