На Запоріжжі CБУ викрила мережу інформаторів російських спецслужб. ФОТО

На Запоріжжі CБУ викрила мережу інформаторів російських спецслужб. ФОТО

23:00 18.05.2018

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили на Запоріжжі мережу інформаторів, організовану представниками головного управління генштабу збройних сил РФ.

Правоохоронці встановили, що організатором групи, до якої входило шість осіб, є мешканець Запорізької області. Він  у 2015 році, перебуваючи на території тимчасово анексованої території АР Крим, був завербований представниками російських спецслужб. Від своїх кураторів чоловік отримав завдання створити розгалужену мережу інформаторів на території Запорізької області.

Співробітники СБУ задокументували, що основним завданням агентів був збір та передача інформації про переміщення військової техніки ЗС України у Донецькому напрямку, перевірка наявності та функціонування блокпостів, розробка та відпрацювання безпечних маршрутів в’їзду на територію Запоріжжя з тимчасово окупованих територій. Спецслужби РФ також цікавило розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових частин, правоохоронних органів та адміністративних будівель регіону. Зібрану інформацію агенти передавали своїм кураторам мобільними телефонами та через Інтернет.

Оперативники спецслужби затримали організатора мережі за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку з доказами контактів з російськими кураторами, плани-схеми розташування військових частин та будівель правоохоронних органів, гранату РГД-5, набої калібру 5,45 та 9 мм, російську символіку та велику кількість військового спорядження.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 111 та 258-3 Кримінального кодексу України віршується питання щодо оголошення про підозру організатору мережі.

Стосовно інших учасників буде прийнято окреме процесуальне рішення.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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