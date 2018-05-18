На Луганщині загинули дитина і батько під час обстрілів бойовиків. ВІДЕО

Страшну ніч пережили жителі міста Троїцьке у Луганській області. Близько другої години ночі бойовики обстріляли з гармат їхні будинки. Загинули хлопчик тринадцяти років і його тато. Мама вижила. Зараз у тяжкому стані у реанімації. Також осколки сильно поранили її старшого 18-річного сина. Подробиці у сюжеті.