На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО

Самі мандрівники із Одеського регіону. А закінчився кримінальний вояж у Рівненській області. Там їх затримали правоохоронці. Отже про все детально!

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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