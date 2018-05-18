На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО
На Рівненщині затримали кримінальних гастролерів. ВІДЕО
Самі мандрівники із Одеського регіону. А закінчився кримінальний вояж у Рівненській області. Там їх затримали правоохоронці. Отже про все детально!
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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