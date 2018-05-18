За згодою. У ВР ухвалили закон про трансплантацію. ВІДЕО

За законопроект проголосували 255 депутатів, також його підтримала Рада Церков. У Верховні Раді кажуть, закон змінить ситуацію з розвитком медицини в Україні, та що найголовніше – врятує тисячі життів. Тепер головне, щоб й всі українці поставились до цього кроку серйозно. Адже, кажуть автори закону, щоб стати донором після смерті, треба дати на це письмову згоду за життя!