У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО

У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО

21:15 18.05.2018

Мешканці житлового масиву Макулан та прилеглих селищ перекрили дорогу. У такий спосіб люди хочуть достукатись до чиновників. Вимагають від них відновлення нормальної роботи місцевого діагностичного центру. Більшість лікарів медзакладу було звільнено.  Тепер, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу, людям доводиться долати десятки кілометрів.

Не тільки це… також в огляді «Голос громади» дивіться про таке….

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