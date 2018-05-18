У Кривому Розі люди перекрили цілий район – вимагають відновити роботу лікарні. ВІДЕО

Мешканці житлового масиву Макулан та прилеглих селищ перекрили дорогу. У такий спосіб люди хочуть достукатись до чиновників. Вимагають від них відновлення нормальної роботи місцевого діагностичного центру. Більшість лікарів медзакладу було звільнено. Тепер, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу, людям доводиться долати десятки кілометрів.

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