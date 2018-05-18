Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО

Пробація – це не лише контроль над засудженим, а й соціально-виховна робота, консультації із психологом, залучення до навчання, профілактика рецидивів та навіть сприяння у працевлаштуванні. У той же час експерти зазначають – не слід вважати, що пробація це якесь пом’якшення покарання чи взагалі уникнення його. Більше у сюжеті.