Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО
Дати шанс чи запроторити за ґрати – як в Україні впроваджують систему пробації. ВІДЕО
Пробація – це не лише контроль над засудженим, а й соціально-виховна робота, консультації із психологом, залучення до навчання, профілактика рецидивів та навіть сприяння у працевлаштуванні. У той же час експерти зазначають – не слід вважати, що пробація це якесь пом’якшення покарання чи взагалі уникнення його. Більше у сюжеті.
|
18.05.2018 | 21:45
|
18.05.2018 | 21:15
|
18.05.2018 | 20:45
|
18.05.2018 | 20:15
|
18.05.2018 | 19:50
|
18.05.2018 | 11:40
|
18.05.2018 | 08:40
|
18.05.2018 | 08:20
|
18.05.2018 | 08:00
|
18.05.2018 | 07:40
|
18.05.2018 | 07:20
|
18.05.2018 | 07:00
|
18.05.2018 | 06:45
|
18.05.2018 | 06:30
|
17.05.2018 | 23:15
|
17.05.2018 | 22:45
-
- 1 з 1023
- ››