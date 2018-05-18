У НАБУ склали антирейтинг справ у судах України. ВІДЕО

Антирейтинг справ у судах склали антикорупціонери! Заявили, мовляв, третину проваджень, які передають з національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, судді… не розглядають! А деякі справи у канцеляріях зависають аж на півтора року. Так, лідером антирейтингу став Печерський районний суд Києва. Там вже як шістнадцять місяців не можуть провести підготовче засідання. Другу сходинку посів Вільнянський районний суд Запорізької області. Туди ще у січні минулого року прокурори передали усі необхідні документи. Втім, суд так і не можуть розпочати. Посилаються на те, що головуючий суддя - у відпустці, а обвинувачений суддя Жовтневого районного суду Дніпра - на лікарняному. І завершимо третім місцем. Антирекордсменом знов став Печерський районний суд. Днями розгляд справи по суті мав відбутися, однак, вкотре перенесли через зайнятість одного з судів. У НАБУ і САП обурені такою ситуацією. Кажуть, - Україні треба якнайшвидше створити антикорупційний суд.