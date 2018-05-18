Правозахисники закликають поліцію ретельно розслідувати злочини з боку радикалів. ВІДЕО
Правозахисники закликають поліцію ретельно розслідувати злочини з боку радикалів. ВІДЕО
Правозахисники впевнені – їхні вимоги прості та не потребують прийняття якихось нових законів. Все чітко прописано в Конституції - кожному гарантується право на свободу думки і слова …
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