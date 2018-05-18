СБУ опублікувала нові свідчення жертв катувань на Донбасі. ВІДЕО
СБУ опублікувала нові свідчення жертв катувань на Донбасі. ВІДЕО
Правоохоронці опублікували свідчення 42 заручників, яких катували російські бойовики. А також розповіді понад 400 людей, які на власні очі бачили злочини російських терористів. Подробиці у сюжеті.
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